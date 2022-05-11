Свердловский министр экологии назвал причину смога над Екатеринбургом
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов заявил журналистам, что основным источником смога над Екатеринбургом стали лесные пожары в других регионах.
Отметим, что ранее в МЧС объяснили, что смог над столицей Урала вызван лесным пожаром в Березовском городском округе. А главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что дымка над городом рассеется в ближайшие сутки.
– Уральский Гидрометцентр нам дал пояснения, что в силу юго-восточного ветра этот смог прибыл к нам из Курганской и Омской областей, – сообщил Кузнецов.
Отметим, что ранее в МЧС объяснили, что смог над столицей Урала вызван лесным пожаром в Березовском городском округе. А главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что дымка над городом рассеется в ближайшие сутки.
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