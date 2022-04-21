В центре Екатеринбурга эвакуировали торговый центр «Европа»
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Европа». На месте работает полиция. В городском УМВД воздержались от комментариев.
Об этом очевидцы сообщили порталу Е1. По их словам, охрана никого не пускает в здание.
Отмечается, что сейчас полиция работает сразу у нескольких школ города.
Напомним, что сегодня в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали Верх-Исетский районный суд.
Об этом очевидцы сообщили порталу Е1. По их словам, охрана никого не пускает в здание.
Отмечается, что сейчас полиция работает сразу у нескольких школ города.
Напомним, что сегодня в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали Верх-Исетский районный суд.
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В столице Урала эвакуировали Верх-Исетский районный суд
21 апреля 2022
21 апреля 2022