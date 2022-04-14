В столице Урала эвакуировали Верх-Исетский районный суд

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге из здания Верх-Исетского районного суда на Малышева, 2 «б» эвакуировали сотрудников и посетителей.Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал адвокат Фёдор Акчермышев, у которого на 11.30 был назначен процесс. В здание никого не пускали около полутора часов.Как позже сообщили порталу 66.RU в пресс-службе суда, здание пришлось проверить после сообщения о минировании. В ходе проверки посторонних предметов не обнаружили.