Крупный пожар разгорелся на территории хлебокомбината в Невьянске
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Невьянске на территории хлебокомбината на улице Попова сегодня разгорелся крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 11:05.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Информации о пострадавших не поступало.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Тушение осложнялось высокой температурой, угрозой розлива масла и сильным задымлением. Пожарным удалось в 11:40 локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернули штаб пожаротушения.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В 13:31 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Сейчас проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций. В тушении возгорания участвовали 26 пожарных.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Информации о пострадавших не поступало.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Тушение осложнялось высокой температурой, угрозой розлива масла и сильным задымлением. Пожарным удалось в 11:40 локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернули штаб пожаротушения.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В 13:31 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Сейчас проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций. В тушении возгорания участвовали 26 пожарных.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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