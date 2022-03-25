Крупный пожар разгорелся на территории хлебокомбината в Невьянске



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянске на территории хлебокомбината на улице Попова сегодня разгорелся крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 11:05.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Информации о пострадавших не поступало.Тушение осложнялось высокой температурой, угрозой розлива масла и сильным задымлением. Пожарным удалось в 11:40 локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернули штаб пожаротушения.В 13:31 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Сейчас проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций. В тушении возгорания участвовали 26 пожарных.