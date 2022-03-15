При тушении пожара в Первоуральске погиб спасатель
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
При тушении пожара в автосервисе в Первоуральске погиб огнеборец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что этой ночью в Первоуральске на улице Трубников разгорелся крупный пожар. На площади 350 квадратных метров сгорел автосервис и Volkswagen Polo.
Погибшему было 46 лет. В пожарной охране он работал 25 лет. У Николая остались жена и двое детей. Свердловской управление МЧС оказывает родным погибшего всестороннюю помощь.
Редакция «Вечерних ведомостей» выражает соболезнования родным и близким Николая Шамарина.
Напомним, что этой ночью в Первоуральске на улице Трубников разгорелся крупный пожар. На площади 350 квадратных метров сгорел автосервис и Volkswagen Polo.
– При тушении пожара трагически погиб старший прапорщик внутренней службы (в отставке) Николай Шамарин, командир отделения отдельного поста 47 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда, – рассказали в МЧС.
Погибшему было 46 лет. В пожарной охране он работал 25 лет. У Николая остались жена и двое детей. Свердловской управление МЧС оказывает родным погибшего всестороннюю помощь.
Редакция «Вечерних ведомостей» выражает соболезнования родным и близким Николая Шамарина.
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