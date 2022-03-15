Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

При тушении пожара в Первоуральске погиб спасатель

– При тушении пожара трагически погиб старший прапорщик внутренней службы (в отставке) Николай Шамарин, командир отделения отдельного поста 47 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда, – рассказали в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости