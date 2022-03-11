Ночью в Первоуральске полыхал автосервис

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Первоуральске на улице Трубников полыхал автосервис. Сообщение о возгорании поступило вчера в 22:35.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 350 квадратных метров огонь повредил перекрытие, стены и имущество в здании автосервиса. Также сгорел автомобиль Volkswagen Polo.На место происшествия выезжали 18 пожарных. Открытое горение удалось ликвидировать в 00:24. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:27.