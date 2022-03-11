Ночью в Первоуральске полыхал автосервис
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Ночью в Первоуральске на улице Трубников полыхал автосервис. Сообщение о возгорании поступило вчера в 22:35.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 350 квадратных метров огонь повредил перекрытие, стены и имущество в здании автосервиса. Также сгорел автомобиль Volkswagen Polo.
На место происшествия выезжали 18 пожарных. Открытое горение удалось ликвидировать в 00:24. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:27.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 350 квадратных метров огонь повредил перекрытие, стены и имущество в здании автосервиса. Также сгорел автомобиль Volkswagen Polo.
На место происшествия выезжали 18 пожарных. Открытое горение удалось ликвидировать в 00:24. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:27.
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