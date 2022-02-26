За сутки в Свердловской области было зарегистрировано 15 аварий
Происшествия
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 15 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 7 человек и еще 25 получили травмы. Накануне спасатели предупреждали уральцев о сильном снеге, метели и гололедице.
«Не обращая внимания на заснеженную дорогу, снегопад и плохую видимость, водители допускают опасные выезды на полосу встречного движения, превышают скоростной режим, допускают опасные обгоны, резкие перестроения – все это становится причинами ДТП», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, что только вчера на одной трассе с небольшой разницей во времени произошли две смертельные аварии.
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«Не обращая внимания на заснеженную дорогу, снегопад и плохую видимость, водители допускают опасные выезды на полосу встречного движения, превышают скоростной режим, допускают опасные обгоны, резкие перестроения – все это становится причинами ДТП», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, что только вчера на одной трассе с небольшой разницей во времени произошли две смертельные аварии.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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