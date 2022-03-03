Три человека погибли в результате двух аварий в Свердловской области
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 5 марта, на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошли две аварии, в результате которых погибли 3 человека, рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Первое ДТП случилось около 16.00 на 154 км трассы. По предварительным данным, 45-летняя водительница «Chevrolet» наехала на дорожное ограждение, после чего, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом «Fiat».
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате происшествия от полученных травм скончалась 65-летняя пассажирка автобуса. Она погибла на месте аварии до приезда скорой помощи. Еще один пассажир «Fiat» был доставлен в ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больница» с перелом челюсти. Всего в момент ДТП в автобусе находилось 4 человека. Также была госпитализирована пассажирка «Chevrolet»
Вторая авария произошла около 17.30 на 124 км трассы. Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, 45-летняя водительница «Honda Fit» не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулась с автомобилем «Nissan Almera».
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате столкновения на месте аварии погибли водительница и 51-летняя пассажирка «Honda Fit». Четыре пассажира «Nissan» были доставлены в больницу с травмами различной степени.
Госавтоинспектора рекомендуют водителям отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопадов и возможного гололеда.
«Если это невозможно, то выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений. Особенно это касается водителей, не имеющих достаточного опыта управления автомобилем в сложных погодных условиях», – сообщили в ГИБДД.
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Первое ДТП случилось около 16.00 на 154 км трассы. По предварительным данным, 45-летняя водительница «Chevrolet» наехала на дорожное ограждение, после чего, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом «Fiat».
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате происшествия от полученных травм скончалась 65-летняя пассажирка автобуса. Она погибла на месте аварии до приезда скорой помощи. Еще один пассажир «Fiat» был доставлен в ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больница» с перелом челюсти. Всего в момент ДТП в автобусе находилось 4 человека. Также была госпитализирована пассажирка «Chevrolet»
Вторая авария произошла около 17.30 на 124 км трассы. Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, 45-летняя водительница «Honda Fit» не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулась с автомобилем «Nissan Almera».
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате столкновения на месте аварии погибли водительница и 51-летняя пассажирка «Honda Fit». Четыре пассажира «Nissan» были доставлены в больницу с травмами различной степени.
Госавтоинспектора рекомендуют водителям отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопадов и возможного гололеда.
«Если это невозможно, то выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений. Особенно это касается водителей, не имеющих достаточного опыта управления автомобилем в сложных погодных условиях», – сообщили в ГИБДД.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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