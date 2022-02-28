Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 6 марта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 6 марта. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, 5 и 6 марта в регионе ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, сильный снег, метели и гололедица.В период непогоды следует отказаться от туристических походов в лес и дальних поездках на личном автотранспорте. Водителям рекомендуют при движении быть максимально бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Пешеходам советуют передвигаться с осторожностью.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.