Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 6 марта
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 6 марта. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, 5 и 6 марта в регионе ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, сильный снег, метели и гололедица.
В период непогоды следует отказаться от туристических походов в лес и дальних поездках на личном автотранспорте. Водителям рекомендуют при движении быть максимально бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Пешеходам советуют передвигаться с осторожностью.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, 5 и 6 марта в регионе ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, сильный снег, метели и гололедица.
В период непогоды следует отказаться от туристических походов в лес и дальних поездках на личном автотранспорте. Водителям рекомендуют при движении быть максимально бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Пешеходам советуют передвигаться с осторожностью.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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