В магазине Екатеринбурга мужчина избил девушку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в гипермаркете «SPAR», расположенном в Екатеринбурге на улице Победы, 14А, мужчина избил девушку рядом с кассой. По словам очевидца, нападавшего не пытался остановить никто из сотрудников.– Моя девушка покупала халву, у которой не оказалось штрих-кода. Продавец на кассе позвала другую сотрудницу, чтобы она штрих-код пробила. Девушка осталась стоять на кассе, ждать свой товар. Продавец сказала ей, чтобы она отошла и не мешала обслуживать других покупателей. Также, стоявшие в очереди мужчина с женщиной, начали в грубой форме говорить моей девушке, чтобы она отошла. Женщина пригрозила, что ее мужчина оттолкнет девушку, если она не отойдет. После этого, этот гражданин схватил мою девушку за капюшон и стал оттаскивать от кассы, практически повалив ее на пол. Когда девушка пыталась увернуться от мужчины, он нанес ей несколько ударов по лицу и пнул ее в ногу. На что продавец сказала, что моя девушка сама виновата, – сообщает подписчик группы «Инцидент Екатеринбург».Он также добавил, что никто из сотрудников гипермаркета не пытался остановить нападавшего и никто не оказал девушке помощь.– Ни сама кассирша, ни сотрудники этого магазина не пытались остановить мужчину. Никто также не нажал тревожную кнопку. Помощь моей девушке никто не оказал. Ну в общем, полная халатность со стороны сотрудников этого предприятия, – рассказал молодой человек.Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.