В Североуральске ещё один медведь зашёл в город

11.51 Воскресенье, 20 сентября 2020
Происшествия
Фото: скрин с видео
В Североуральске обнаружили ещё одного медведя зашедшего в город. Произошло это в минувшую субботу, 19 сентября, на улице Клубной.

Хищник гулял около тароремонтного участка. По некоторым данным, позже его поймали охотники – они усыпили медведя и отвезти его обратно в лес.

Напомним, это не единственный подобный случай встречи с хищником в Североуральске даже за сентябрь. Так, ранее медведь гулял возле жилых домов и школы. Как тогда рассказали местные жители, увидев хищника, они обратились в полицию. После этого зверя выследили и застрелили.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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13:13 ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге начнёт новую домашнюю серию игрой с «Авангардом»
12:53 Уральский гонщик Сергей Карякин объявил о поиске специалиста по радиоэлектронике в свою команду
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12:30 Уралец перевёл мошенникам более 450 тысяч рублей
11:51 В Североуральске ещё один медведь зашёл в город
11:07 В Екатеринбурге состоялся фестиваль казачьих боевых искусств
10:52 Мини-футбольный клуб «Синара» в Екатеринбурге проиграл «Норильскому никелю»
10:34 Возле «Мегаполиса» в Екатеринбурге сбили 12-летнего мальчика
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18:45 В Свердловской области проведено 13389 исследований проб на коронавирус
17:34 В Рыбинске предъявлено обвинение екатеринбуржцу, убившему двух девочек
17:08 В Свердловской области продолжаются поиски пропавшего грибника
16:28 В Екатеринбурге напали на владельца уральского бренда одежды из-за внешнего вида
15:31 Жителям Екатеринбурга представили новый логотип Универсиады
14:38 В свердловском поселке сгорел частный жилой дом
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13:26 Экс-директора муниципального учреждения в Екатеринбурге подозревают в мошенничестве
12:59 Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области снижается
12:48 Около 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:32 В Свердловской области коронавирусом заразились еще 125 человек
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