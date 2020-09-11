В Североуральске ещё один медведь зашёл в город
Происшествия
Фото: скрин с видео
В Североуральске обнаружили ещё одного медведя зашедшего в город. Произошло это в минувшую субботу, 19 сентября, на улице Клубной.
Хищник гулял около тароремонтного участка. По некоторым данным, позже его поймали охотники – они усыпили медведя и отвезти его обратно в лес.
Напомним, это не единственный подобный случай встречи с хищником в Североуральске даже за сентябрь. Так, ранее медведь гулял возле жилых домов и школы. Как тогда рассказали местные жители, увидев хищника, они обратились в полицию. После этого зверя выследили и застрелили.
Хищник гулял около тароремонтного участка. По некоторым данным, позже его поймали охотники – они усыпили медведя и отвезти его обратно в лес.
Напомним, это не единственный подобный случай встречи с хищником в Североуральске даже за сентябрь. Так, ранее медведь гулял возле жилых домов и школы. Как тогда рассказали местные жители, увидев хищника, они обратились в полицию. После этого зверя выследили и застрелили.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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