Возле «Мегаполиса» в Екатеринбурге сбили 12-летнего мальчика

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Накануне вечером в Екатеринбурге напротив дома № 188 на улице 8 Марта произошла авария, в результате которой пострадал несовершеннолетний.По предварительной информации, 27- летняя женщина-водитель Ford проезжала перекрёсток 8 Марта – Циолковского на зелёный сигнал светофора и допустила наезд на 12-летнего мальчика, который на самокате ехал на «красный».Водитель рассказала, что двигалась со скоростью примерно 50 км/ч, и неожиданно слева выехали три мальчика на самокатах, двое из них успели проехать. Женщина начала резко тормозить, но наезда на мальчика, который выехал последний, избежать не удалось.В это время мальчик со своими одноклассниками направлялся в компьютерный клуб. Пострадавший в результате столкновения получил ушиб мягких тканей головы и ссадины левого плеча.