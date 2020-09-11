Возле «Мегаполиса» в Екатеринбурге сбили 12-летнего мальчика
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером в Екатеринбурге напротив дома № 188 на улице 8 Марта произошла авария, в результате которой пострадал несовершеннолетний.
По предварительной информации, 27- летняя женщина-водитель Ford проезжала перекрёсток 8 Марта – Циолковского на зелёный сигнал светофора и допустила наезд на 12-летнего мальчика, который на самокате ехал на «красный».
Водитель рассказала, что двигалась со скоростью примерно 50 км/ч, и неожиданно слева выехали три мальчика на самокатах, двое из них успели проехать. Женщина начала резко тормозить, но наезда на мальчика, который выехал последний, избежать не удалось.
В это время мальчик со своими одноклассниками направлялся в компьютерный клуб. Пострадавший в результате столкновения получил ушиб мягких тканей головы и ссадины левого плеча.
По предварительной информации, 27- летняя женщина-водитель Ford проезжала перекрёсток 8 Марта – Циолковского на зелёный сигнал светофора и допустила наезд на 12-летнего мальчика, который на самокате ехал на «красный».
Водитель рассказала, что двигалась со скоростью примерно 50 км/ч, и неожиданно слева выехали три мальчика на самокатах, двое из них успели проехать. Женщина начала резко тормозить, но наезда на мальчика, который выехал последний, избежать не удалось.
В это время мальчик со своими одноклассниками направлялся в компьютерный клуб. Пострадавший в результате столкновения получил ушиб мягких тканей головы и ссадины левого плеча.
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