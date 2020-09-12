В Талице без вести пропал 47-летний мужчина

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Талице в Свердловской области без вести пропал 47-летний Валерий Зайцев. 6 сентября он ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Как передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт», мужчина может передвигаться на сером «Hyundai Tucson».Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые короткие с проседью волосы. Последний раз его видели в розовой рубашке, синих классических брюках и тёмно-коричневых ботинках.Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом инфоргу поиска Катерине по номеру 89086386848.