В Талице без вести пропал 47-летний мужчина
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Талице в Свердловской области без вести пропал 47-летний Валерий Зайцев. 6 сентября он ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Как передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт», мужчина может передвигаться на сером «Hyundai Tucson».
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые короткие с проседью волосы. Последний раз его видели в розовой рубашке, синих классических брюках и тёмно-коричневых ботинках.
Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом инфоргу поиска Катерине по номеру 89086386848.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые короткие с проседью волосы. Последний раз его видели в розовой рубашке, синих классических брюках и тёмно-коричневых ботинках.
Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом инфоргу поиска Катерине по номеру 89086386848.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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