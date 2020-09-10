Девятиэтажный дом в Асбесте затопило после дождя
Происшествия
Фото: Типичный Асбест
После дождя в Асбесте оказался затоплен девятиэтажный дом на улице Мир, 4/4. Об этом сообщает группа «Типичный Асбест».
На опубликованных в группе видеороликах и фотографиях видно, как воды льется с потолка на девятом этаже, спускаясь до первого этажа. В подъезде на полу образовалась лужа.
Правительство региона уже отреагировало на данную публикацию. Жильцам предлагают самостоятельно обращаться в управляющую компанию. Если же УК не предпримет меры, то нужно будет написать в ее адрес официальную претензию.
На опубликованных в группе видеороликах и фотографиях видно, как воды льется с потолка на девятом этаже, спускаясь до первого этажа. В подъезде на полу образовалась лужа.
Правительство региона уже отреагировало на данную публикацию. Жильцам предлагают самостоятельно обращаться в управляющую компанию. Если же УК не предпримет меры, то нужно будет написать в ее адрес официальную претензию.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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