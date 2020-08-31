Подросток в Красноуфимске завёл машину и попал под её колёса
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Красноуфимске во дворе дома № 42 на улице Ленина 12-летний подросток завёл ВАЗ-2107, после чего попал под его колёса. Инцидент произошёл поздним вечером в субботу.
Ради развлечения ребёнок запустил двигатель, включил заднюю передачу, и машина начала движение. Мальчик испугался и решил остановить её руками. Он выскочил на ходу из салона, подбежал к задней части машины и начал останавливать её. В результате этого ребёнок попал под задние колеса автомобиля.
Подростка доставили в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы и груди. После осмотра состояние мальчика было признано удовлетворительным, его отпустили домой.
В ходе изучения обстоятельств инцидента сотрудники ГИБДД выяснили, что ребёнок имел доступ к автомобилю и ранее неоднократно управлял им с разрешения отчима.
Ради развлечения ребёнок запустил двигатель, включил заднюю передачу, и машина начала движение. Мальчик испугался и решил остановить её руками. Он выскочил на ходу из салона, подбежал к задней части машины и начал останавливать её. В результате этого ребёнок попал под задние колеса автомобиля.
Подростка доставили в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы и груди. После осмотра состояние мальчика было признано удовлетворительным, его отпустили домой.
В ходе изучения обстоятельств инцидента сотрудники ГИБДД выяснили, что ребёнок имел доступ к автомобилю и ранее неоднократно управлял им с разрешения отчима.
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