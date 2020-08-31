Подросток в Красноуфимске завёл машину и попал под её колёса

11.17 Вторник, 1 сентября 2020
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Красноуфимске во дворе дома № 42 на улице Ленина 12-летний подросток завёл ВАЗ-2107, после чего попал под его колёса. Инцидент произошёл поздним вечером в субботу.

Ради развлечения ребёнок запустил двигатель, включил заднюю передачу, и машина начала движение. Мальчик испугался и решил остановить её руками. Он выскочил на ходу из салона, подбежал к задней части машины и начал останавливать её. В результате этого ребёнок попал под задние колеса автомобиля.

Подростка доставили в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы и груди. После осмотра состояние мальчика было признано удовлетворительным, его отпустили домой.

В ходе изучения обстоятельств инцидента сотрудники ГИБДД выяснили, что ребёнок имел доступ к автомобилю и ранее неоднократно управлял им с разрешения отчима.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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10:16 Волонтёры объявили сбор на поиск пропавшего в лесу уральца
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09:40 Базу данных свердловского онкоцентра взломали хакеры
09:28 Заражены свыше 15,5 тысяч екатеринбуржцев: обновлена карта распространения COVID-19 по Среднему Уралу
09:13 Автобус № 021 в Екатеринбурге начал курсировать по новому маршруту
23:57 В УМВД России по Екатеринбургу назначили нового начальника ОП № 11
22:29 В Екатеринбурге автобус № 070 будет ходить по улице Тенистой
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21:20 Полиция Свердловской области ликвидировала интернет-магазин наркотиков
20:30 В Екатеринбурге женщина сбила пятилетнего мальчика
20:16 В Свердловской области проведено 3798 исследований проб на коронавирус
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