Подросток в Красноуфимске завёл машину и попал под её колёса

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Красноуфимске во дворе дома № 42 на улице Ленина 12-летний подросток завёл ВАЗ-2107, после чего попал под его колёса. Инцидент произошёл поздним вечером в субботу.Ради развлечения ребёнок запустил двигатель, включил заднюю передачу, и машина начала движение. Мальчик испугался и решил остановить её руками. Он выскочил на ходу из салона, подбежал к задней части машины и начал останавливать её. В результате этого ребёнок попал под задние колеса автомобиля.Подростка доставили в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы и груди. После осмотра состояние мальчика было признано удовлетворительным, его отпустили домой.В ходе изучения обстоятельств инцидента сотрудники ГИБДД выяснили, что ребёнок имел доступ к автомобилю и ранее неоднократно управлял им с разрешения отчима.