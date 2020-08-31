Пожару в цехе «СМАКа» в Екатеринбурге дан общий отбой

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Возгоранию, произошедшему сегодня в цехе «СМАК», дан общий отбой, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.«В 17-01 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК. Пожару дан общий отбой. Для установления причины пожара будет проводиться пожарно-техническая экспертиза», - сказали в МЧС.Отметим, что в пожаре никто не пострадал.