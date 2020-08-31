Пожару в цехе «СМАКа» в Екатеринбурге дан общий отбой
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Возгоранию, произошедшему сегодня в цехе «СМАК», дан общий отбой, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 17-01 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК. Пожару дан общий отбой. Для установления причины пожара будет проводиться пожарно-техническая экспертиза», - сказали в МЧС.
Отметим, что в пожаре никто не пострадал.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
Открытое горение в цехе «СМАКа» в Екатеринбурге ликвидировано
31 августа 2020
31 августа 2020
Пожар на хлебокомбинате «СМАК» в Екатеринбурге локализован
31 августа 2020
31 августа 2020
Свердловские журналисты в Грозном почтили память Ахмата Кадырова и посетили место подвига «псковских» десантников в селе Улус-Керт
Что говорят чеченцы о войне, мире, судьбе своего народа и борьбе с терроризмом
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
16:08 Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос финансирования строительства нового здания пермской галереи
09:35 31 августа Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
11:33 28 августа Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26 27 августа Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:18 26 августа Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
12:53 25 августа На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
12:49 25 августа На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе