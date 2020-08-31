Из-за пожара обрушилась кровля хлебокомбината «СМАК» в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошло частичное обрушение кровли на территории хлебомакаронного комбината «СМАК». Тушение пожара в здании продолжается.По предварительным данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры частично обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров.– Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения. Созданы два участка тушения огня: один внутри здания, другой на кровле. С помощью специнструмента пожарные производят вскрытие конструкций кровли, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.Сейчас в здании работает шесть звеньев газодымозащитной службы. До прибытия спасателей были эвакуированы 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.В тушении пожара задействованы 83 человека и 18 единиц спецтехники. Для мониторинга ситуации задействован беспилотник МЧС России.