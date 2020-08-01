В Екатеринбурге водитель иномарки сбил четырёх детей

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня днём, около 13:00, в Екатеринбурге на улице Бахчиванжди, 16 четверо детей попали под колёса автомобиля. Об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД города.По предварительным данным, 58-летний водитель Renault Sandero ехал от Арамиля в сторону посёлка Исток и сбил несколько детей, которые в этот момент переходили дорогу. В момент наезда старший ребёнок вёл других в гости к бабушке.Установлено, что у водителя стаж управления транспортным средством составляет шесть лет. Он уже 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД (в основном – за превышение скорости).По словам водителя, в момент происшествия он ехал примерно со скоростью 60 км/ч (при этом максимальная разрешенная скорость на участке составляет 20 км/ч). Во время движения его ослепило солнце, и из-за ремонта дороги он не понял, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.В результате аварии травмы получили две девочки (7 и 9 лет) и два мальчика (4 и 11 лет). Их доставили в детское лечебное учреждение с черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами. У самого младшего ребёнка врачи диагностировали тупую травму живота, а у девятилетней девочки - переломы голени и стопы.Прокуратуру по факту ДТП с пострадавшими детьми проводит проверку. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям водителя, а также соблюдению требования законодательства при организации дорожного движения на ремонтируемом участке дороги.