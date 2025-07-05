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В Екатеринбурге в 15-й раз стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в 15-й раз проводится международная промышленная выставка «Иннопром». Она будет идти четыре дня – с 7 по 10 июля.
Главная тема выставки в этом году заявлена как «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».
Напомним, пятисекционный трамвай, который выпустили на маршрут №18 в Екатеринбурге, планировали экспонировать на «Иннопроме».
Главная тема выставки в этом году заявлена как «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».
«Страной-партнёром выступает Королевство Саудовская Аравия. Параллельно с "Иннопром" проходит IX Российско-Китайское ЭКСПО. Всего "Иннопром" и Российско-Китайское ЭКСПО занимают более 50 тысяч квадратных метров»,
– отметили в департаменте информационной политики.
Напомним, пятисекционный трамвай, который выпустили на маршрут №18 в Екатеринбурге, планировали экспонировать на «Иннопроме».
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