В Екатеринбурге в 15-й раз стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»

отметили в департаменте информационной политики.

«Страной-партнёром выступает Королевство Саудовская Аравия. Параллельно с "Иннопром" проходит IX Российско-Китайское ЭКСПО. Всего "Иннопром" и Российско-Китайское ЭКСПО занимают более 50 тысяч квадратных метров»,