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В Екатеринбурге в 15-й раз стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»

10.27 Понедельник, 7 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге в 15-й раз проводится международная промышленная выставка «Иннопром». Она будет идти четыре дня – с 7 по 10 июля.

Главная тема выставки в этом году заявлена как «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

«Страной-партнёром выступает Королевство Саудовская Аравия. Параллельно с "Иннопром" проходит IX Российско-Китайское ЭКСПО. Всего "Иннопром" и Российско-Китайское ЭКСПО занимают более 50 тысяч квадратных метров»,

отметили в департаменте информационной политики.


Напомним, пятисекционный трамвай, который выпустили на маршрут №18 в Екатеринбурге, планировали экспонировать на «Иннопроме».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:27 В Екатеринбурге в 15-й раз стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»
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09:36 Жители Свердловской области назвали главные источники мотивации на работе
17:29 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля
16:40 Прогулка за хворостом в Свердловской области обернулась спасением собаки из колодца
16:17 СУБР прокомментировал приглашение рабочих из Индии на рудник
15:58 В Екатеринбурге и других городах задержаны и отменены рейсы
15:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев
14:04 В Североуральск приедут рабочие из Индии для работы на СУБРе
13:43 Уроженец Петрокаменского Евгений Марков стал девятикратным победителем марафона «Конжак»
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11:49 В Березовском водитель отвлёкся на очки и сбил подростка на тротуаре
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17:42 В Екатеринбурге на маршрут №18 вышел первый в России пятисекционный трамвай
17:27 В Кольцово задержали пассажира с 52 флаконами духов из магазина «Все по 5»
17:09 В Екатеринбурге перед судом предстал мужчина по делу о развратных действиях в отношении ребёнка
16:43 В Свердловской области за три месяца пропали 23 ребёнка
16:00 В Свердловской области 6 июля ожидается сильный ветер до 18 м/с
15:31 Шесть городов Свердловской области примут фестиваль креативных индустрий в августе
14:32 В Екатеринбурге на южном берегу Шарташа обустроят новое место встреч и спуск к воде
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