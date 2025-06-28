В Екатеринбурге на маршрут №18 вышел первый в России пятисекционный трамвай

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге начал курсировать первый в России пятисекционный трамвай. Машину выпустили на маршрут №18 с сегодняшнего дня. Новинка собрана на заводе в Усть-Катаве Челябинской области.Как сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером они стали одними из первых пассажиров нового трамвая. По словам Орлова, транспорт подходит для городских условий и вписывается в стратегию развития общественного транспорта.Трамвай вмещает более 400 пассажиров. В салоне установлены климат-контроль, валидаторы, электронные табло, USB-зарядки и аппарель для маломобильных людей. Несмотря на длину состава, движение по улицам Екатеринбурга для него остаётся беспрепятственным.Появление нового транспорта — часть масштабной транспортной реформы. Алексей Орлов подчеркнул, что параллельно решаются кадровые вопросы. По его словам, с начала года в МУП «Гортранс» приняли на работу 100 новых водителей, а отток сотрудников удалось остановить. Работа по обновлению подвижного состава и привлечению специалистов будет продолжена при поддержке областных властей.