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Первый пятисекционный российский трамвай обкатают в Екатеринбурге
Никогда ранее столь длинные трамваи в России не производились
Фото: УКВЗ
В Екатеринбурге обкатают первый пятисекционный трамвай отечественного производства. Новая разработка Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область) получила название «80 лет Победы» (численное обозначение — 71-665), пока ни одной фотографии этого вагона длиной 30 метров нет — его изображение можно увидеть лишь на рендерах.
Трамвай сегодня прибыл в Екатеринбург для финальной сборки, в телеграм-канале УКВЗ опубликовали фото двух из пяти секций будущего вагона.
Обкатка нового трамвайного вагона начнётся в преддверии промышленной выставки «Иннопром-2025», которая должна пройти в столице Урала с 7 по 10 июля.
«80 лет Победы» имеет кабины с двух сторон, поэтому сможет обслуживать городские маршруты без разворотных колец. На сайте УКВЗ указано, что полная вместимость вагона — 270 человек (для сравнения, «Кастор» вмещает 261), при этом в телеграм-канале пишут о вместимости до 406 человек.
О том, что в России произведут свои пятисекционные трамваи, было объявлено в 2024 году. Их разработкой одновременно занялись «ПК "Транспортные системы"» (модель 71-952) и УКВЗ (71-665). Недавно эти же две компании боролись за право поставить в Екатеринбург 15 трёхсекционных трамваев (сначала конкурс выиграла «ПК "Транспортные системы"», но после «переигровки» победителем стал УКВЗ).
К слову, пятисекционный трамвай 71-952 от «ПК "Транспортные системы"» также планируется экспонировать на «Иннопроме» в этом году.
Трамвай сегодня прибыл в Екатеринбург для финальной сборки, в телеграм-канале УКВЗ опубликовали фото двух из пяти секций будущего вагона.
Две из пяти секций будущего трамвая в ходе транспортировки в Екатеринбург. Фото: УКВЗ
Обкатка нового трамвайного вагона начнётся в преддверии промышленной выставки «Иннопром-2025», которая должна пройти в столице Урала с 7 по 10 июля.
«80 лет Победы» имеет кабины с двух сторон, поэтому сможет обслуживать городские маршруты без разворотных колец. На сайте УКВЗ указано, что полная вместимость вагона — 270 человек (для сравнения, «Кастор» вмещает 261), при этом в телеграм-канале пишут о вместимости до 406 человек.
О том, что в России произведут свои пятисекционные трамваи, было объявлено в 2024 году. Их разработкой одновременно занялись «ПК "Транспортные системы"» (модель 71-952) и УКВЗ (71-665). Недавно эти же две компании боролись за право поставить в Екатеринбург 15 трёхсекционных трамваев (сначала конкурс выиграла «ПК "Транспортные системы"», но после «переигровки» победителем стал УКВЗ).
К слову, пятисекционный трамвай 71-952 от «ПК "Транспортные системы"» также планируется экспонировать на «Иннопроме» в этом году.
Пятисекционный трамвай конкурента УКВЗ, «ПК "Транспортные системы"» — модель 71-952
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