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Мэрия Екатеринбурга не стала заключить контракт со срывавшим сроки дорожным подрядчиком
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Компании «УралДорТехнологии», активно ремонтировавшей дороги Екатеринбурге в последние года, не оказалось в числе дорожных подрядчиков, с которыми администрация уральской столицы заключила контракты на ремонт дорог в 2025 году.
Об этом сообщают 66.ru и «РБК», ссылаясь на начальника департамента благоустройства Тамару Благодаткову.
По данным ресурсов, в текущему году мэрия будет сотрудничать с пятью дорожными подрядчиками – «ГУДСР», «Трес Уралтрансспецстрой», «Корпорация Атомстройкомплекс», «ПромСтройДекор» и «Шалинское СУ». По словам Благодатковой, они положительно зарекомендовали себя в прошлые годы.
С компанией «УралДорТехнологии» город активно заключал контракты с 2019 года. В СМИ отмечают, что подрядчик неоднократно срывал сроки ремонта улицы в уральской столице. В том числе в последние годы. Так, по данным «ЕАН», в 2024 году затянулся ремонт улиц Бориса Ельцина, Малышева, также компания не успевала достроить дорогу в микрорайоне Солнечный в 2023 году. По информации «Уральского рабочего» в 2024 году подрядчик не успевал уложиться в сроки на улице Студенческой и на Золотистом Бульваре.
Ранее мы писали, что городские власти готовят обращение в управление ФАС по Свердловской области, чтобы включить подрядчика «УралДорТехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков.
Также, напомним, что руководителей компании обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, организация имитировала работу по госконтрактам, и тем самым причинила ущерб ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» на сумму свыше 48,5 миллиона рублей – такие цифры называла областная прокуратура.
Об этом сообщают 66.ru и «РБК», ссылаясь на начальника департамента благоустройства Тамару Благодаткову.
По данным ресурсов, в текущему году мэрия будет сотрудничать с пятью дорожными подрядчиками – «ГУДСР», «Трес Уралтрансспецстрой», «Корпорация Атомстройкомплекс», «ПромСтройДекор» и «Шалинское СУ». По словам Благодатковой, они положительно зарекомендовали себя в прошлые годы.
С компанией «УралДорТехнологии» город активно заключал контракты с 2019 года. В СМИ отмечают, что подрядчик неоднократно срывал сроки ремонта улицы в уральской столице. В том числе в последние годы. Так, по данным «ЕАН», в 2024 году затянулся ремонт улиц Бориса Ельцина, Малышева, также компания не успевала достроить дорогу в микрорайоне Солнечный в 2023 году. По информации «Уральского рабочего» в 2024 году подрядчик не успевал уложиться в сроки на улице Студенческой и на Золотистом Бульваре.
Ранее мы писали, что городские власти готовят обращение в управление ФАС по Свердловской области, чтобы включить подрядчика «УралДорТехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков.
Также, напомним, что руководителей компании обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, организация имитировала работу по госконтрактам, и тем самым причинила ущерб ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» на сумму свыше 48,5 миллиона рублей – такие цифры называла областная прокуратура.
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