В Свердловской области за имитацию работы будут судить руководителей дорожной компании

– сообщили в СК.

«Данные о том, что эта техника якобы осуществляла указанную работу, фиксировались навигационным контролем и в дальнейшем были включены в отчётную документацию, предоставленную заказчику в рамках госконтракта. Заказчик, будучи введённым в заблуждение обвиняемыми, в 2022-2023 годах перечислил на счёт организации-подрядчика, в общей сложности, более 48 миллионов рублей»,