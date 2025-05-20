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В Свердловской области за имитацию работы будут судить руководителей дорожной компании
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области передали в суд уголовное дело в отношении сотрудников компании, занимавшейся уборкой дорог в зимнее время. Им вменяют хищение денежных средств государственного казённого учреждения Свердловской области (ГКУ СО) путём имитации работы по госконтрактам.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в 2020 году ГКУ СО заключило с этой компаний контракты на уборку дорог. Организация взяла на себя обязательства убирать на дорогах снег. Однако, как считает следствие, эту работу выполнять не стала. Для контроля работы на технику, которая должна была заниматься уборкой дорог, но фактически не была задействована в работе, были установлено навигационное оборудование. При этом данные, которые зафиксировал навигационный контроль, показывали обратное.
Отмечается, что причинённый ущерб был возмещён в полном объёме. Также в ведомстве добавили, что в обеспечительных целях судом по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в 2020 году ГКУ СО заключило с этой компаний контракты на уборку дорог. Организация взяла на себя обязательства убирать на дорогах снег. Однако, как считает следствие, эту работу выполнять не стала. Для контроля работы на технику, которая должна была заниматься уборкой дорог, но фактически не была задействована в работе, были установлено навигационное оборудование. При этом данные, которые зафиксировал навигационный контроль, показывали обратное.
«Данные о том, что эта техника якобы осуществляла указанную работу, фиксировались навигационным контролем и в дальнейшем были включены в отчётную документацию, предоставленную заказчику в рамках госконтракта. Заказчик, будучи введённым в заблуждение обвиняемыми, в 2022-2023 годах перечислил на счёт организации-подрядчика, в общей сложности, более 48 миллионов рублей»,
– сообщили в СК.
Отмечается, что причинённый ущерб был возмещён в полном объёме. Также в ведомстве добавили, что в обеспечительных целях судом по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.
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