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Со второй попытки Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сделать это удалось со второй попытки. Ранее, напомним, Федеральная антимонопольная служба приостановила торги из-за жалобы «Уральского завода транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш»). Компания указала на то, что что под требования попадает только те вагоны, которые производят «Транспортные системы» (компания входит в состав «Трансмашхолдинга»).
В итоге торги проводились повторно. Контракт заключили с Усть-Катавским вагоностроительным заводом, принадлежащим Роскосмосу.
При этом, как отмечается, город смог сэкономить при закупке более 500 миллионов рублей.
Как рассказали в близком к городской администрации телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», будут закуплены трамваи «Кастор».
Сообщается, что длина модели составляет менее 26 метров, а полная её вместимость – 261 пассажир, из них 64 сидячих места. Это полностью низкопольные трамваи с широкими дверными проёмами и местами для маломобильных пассажиров. Кроме этого, салоны оснащены кондиционерами, USB-разъёмами и информационными табло.
Также отмечается, что радиус поворота «Кастора» всего 14 метров.
Новые трамваи ждут в уральской столице до 31 января 2026 года.
Сделать это удалось со второй попытки. Ранее, напомним, Федеральная антимонопольная служба приостановила торги из-за жалобы «Уральского завода транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш»). Компания указала на то, что что под требования попадает только те вагоны, которые производят «Транспортные системы» (компания входит в состав «Трансмашхолдинга»).
В итоге торги проводились повторно. Контракт заключили с Усть-Катавским вагоностроительным заводом, принадлежащим Роскосмосу.
При этом, как отмечается, город смог сэкономить при закупке более 500 миллионов рублей.
«За счёт конкурсной процедуры городу удалось сэкономить более 0,5 миллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда выигравший аукцион поставщик получит 2,1. Оставшиеся средства город направит на дальнейшую модернизацию транспортной системы»,
– сообщили в мэрии.
Как рассказали в близком к городской администрации телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», будут закуплены трамваи «Кастор».
Сообщается, что длина модели составляет менее 26 метров, а полная её вместимость – 261 пассажир, из них 64 сидячих места. Это полностью низкопольные трамваи с широкими дверными проёмами и местами для маломобильных пассажиров. Кроме этого, салоны оснащены кондиционерами, USB-разъёмами и информационными табло.
Также отмечается, что радиус поворота «Кастора» всего 14 метров.
«Это позволяет трамваю быть маневренным, несмотря на значительные габариты. Благодаря этой особенности состав может обслуживать маршруты с узкими улицами и плотной застройкой»,
– пишет ресурс.
Новые трамваи ждут в уральской столице до 31 января 2026 года.
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