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Со второй попытки Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев

12.29 Среда, 25 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сделать это удалось со второй попытки. Ранее, напомним, Федеральная антимонопольная служба приостановила торги из-за жалобы «Уральского завода транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш»). Компания указала на то, что что под требования попадает только те вагоны, которые производят «Транспортные системы» (компания входит в состав «Трансмашхолдинга»).

В итоге торги проводились повторно. Контракт заключили с Усть-Катавским вагоностроительным заводом, принадлежащим Роскосмосу.

При этом, как отмечается, город смог сэкономить при закупке более 500 миллионов рублей.

«За счёт конкурсной процедуры городу удалось сэкономить более 0,5 миллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда выигравший аукцион поставщик получит 2,1. Оставшиеся средства город направит на дальнейшую модернизацию транспортной системы»,

– сообщили в мэрии.


Как рассказали в близком к городской администрации телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», будут закуплены трамваи «Кастор».

Сообщается, что длина модели составляет менее 26 метров, а полная её вместимость – 261 пассажир, из них 64 сидячих места. Это полностью низкопольные трамваи с широкими дверными проёмами и местами для маломобильных пассажиров. Кроме этого, салоны оснащены кондиционерами, USB-разъёмами и информационными табло.

Также отмечается, что радиус поворота «Кастора» всего 14 метров.

«Это позволяет трамваю быть маневренным, несмотря на значительные габариты. Благодаря этой особенности состав может обслуживать маршруты с узкими улицами и плотной застройкой»,

– пишет ресурс.


Новые трамваи ждут в уральской столице до 31 января 2026 года.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:42 В Екатеринбурге поймали школьника с сомнительными объявлениями
06:25 В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная
06:21 Глава СК заинтересовался нападением мужчины на электросамокате на женщин с ребёнком в Екатеринбурге
21:22 Врачи Первоуральска поставили на ноги девушку на грани инвалидности
20:47 Трёх человек отправили в больницу с ЕКАД после столкновения четырёх автомобилей
20:40 Вагоны на станции Сотрино сошли по вине владельца железнодорожных путей
19:47 Студентка УрГАХУ предложила проект благоустройства болота на Шарташе
19:02 Почти пять миллионов выплатит завод за гибель рабочего в Серове
18:41 Дюжина пожаров и трое спасённых — итоги минувшего вторника от МЧС по Свердловской области
17:42 Дело о «свадебной» стрельбе на улице Маяковского в Екатеринбурге передали в суд
16:37 СИЗО №3 заплатит 910 тысяч рублей за испорченную почву под Нижним Тагилом
16:11 В Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице Данилы Зверева
15:34 Двумя годами принудительных работ наказали екатеринбуржца за воспрепятствование журналистам
14:59 В Свердловской области горят восемь гектаров леса
13:51 Обвиняемая в убийстве Далера опекунша Вероника Наумова выступила с последним словом
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