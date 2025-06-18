Со второй попытки Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев

«За счёт конкурсной процедуры городу удалось сэкономить более 0,5 миллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда выигравший аукцион поставщик получит 2,1. Оставшиеся средства город направит на дальнейшую модернизацию транспортной системы»,

– пишет ресурс.

«Это позволяет трамваю быть маневренным, несмотря на значительные габариты. Благодаря этой особенности состав может обслуживать маршруты с узкими улицами и плотной застройкой»,