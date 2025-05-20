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В СМИ сообщают о повторной попытке Екатеринбурга закупить трамваи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Близкий к мэрии уральской столицы телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что город вновь разместил закупку 15 трехсекционных трамваев.
Ранее, напомним, торги приостановила Федеральная антимонопольная служба, сделав это после жалобы «Уральского завода транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш»), указавшего на то, что под требования, контракте, попадает только один вагон, который производят «Транспортные системы» (компания входит в состав «Трансмашхолдинга»).
Ресурс утверждает, что замечания, которые в итоге вынесла антимонопольная служба оказались несущественными.
Теперь ожидается, что торги состоятся 9 июня.
Ранее, напомним, торги приостановила Федеральная антимонопольная служба, сделав это после жалобы «Уральского завода транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш»), указавшего на то, что под требования, контракте, попадает только один вагон, который производят «Транспортные системы» (компания входит в состав «Трансмашхолдинга»).
Ресурс утверждает, что замечания, которые в итоге вынесла антимонопольная служба оказались несущественными.
«Требования ["Уралтрансмаша"] в целом были признаны несущественными, но ФАС вынесла несколько замечаний по формальным признакам»,
– написали в близком к мэрии телеграм-каналу.
Теперь ожидается, что торги состоятся 9 июня.
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