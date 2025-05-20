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Три новых автобуса-гармошки ждут на улицах Екатеринбурга с 1 августа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Первые три автобуса-гармошки, закупленные Екатеринбургом в рамках контракта с «Автотехком», планируют выпустить на маршруты с 1 августа. Новые автобусы будут обслуживать маршруты №49 и №51.
В администрации города рассказали, что ждут первая партию «гармошек» из трёх машин к 5 июня.
В Екатеринбурге автобусы доукомплектуют валидаторами, после чего транспорт направят на регистрацию в Госавтоинспекцию. Параллельно будут завершаться процедуры по подготовке водителей, которым доверят управлять машинами особого большого класса. Ожидается, что к августу всё уже будет готово для выпуска «гармошек» на маршруты.
Остальные автобусы-гармошки должны будут доставить в уральскую столицу до конца июля.
Напомним, что «Автотехком» оказалась единственной заявившейся на торги. В итоге система определила её победителем конкурса автоматически.
В администрации города рассказали, что ждут первая партию «гармошек» из трёх машин к 5 июня.
«Общественный транспорт доберется от завода в Волгограде до уральской столицы своим ходом. Это значит, что фактически автобусы попадут в мегаполис, уже пройдя процесс обкатки и доказав работоспособность»,
– рассказали в мэрии.
В Екатеринбурге автобусы доукомплектуют валидаторами, после чего транспорт направят на регистрацию в Госавтоинспекцию. Параллельно будут завершаться процедуры по подготовке водителей, которым доверят управлять машинами особого большого класса. Ожидается, что к августу всё уже будет готово для выпуска «гармошек» на маршруты.
Остальные автобусы-гармошки должны будут доставить в уральскую столицу до конца июля.
Напомним, что «Автотехком» оказалась единственной заявившейся на торги. В итоге система определила её победителем конкурса автоматически.
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