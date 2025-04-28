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Определился поставщик автобусов-гармошек для Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стало известно, кто станет поставщиком обещанных Екатеринбургу автобусов-гармошек. На торгах было заявлено только одно предприятие.
«Поставщик был определен автоматически. Им стала компания "Автотехком"»,
Ожидается, что 15 автобусом-гармошек, которые приобретает город, начнут ездить по уральской столице уже в августе.
«Поставщик был определен автоматически. Им стала компания "Автотехком"»,
– сообщили на сайте города.
Ожидается, что 15 автобусом-гармошек, которые приобретает город, начнут ездить по уральской столице уже в августе.
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