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Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 автобусов-гармошек
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбурга от лица муниципалитета подписал муниципальный контракт на поставку 15 автобусов-гармошек, сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
Поставщиком стал «Автотехком». Напомним, компания оказалась единственной заявившейся на торги. В итоге система определила её победителем конкурса автоматически.
Новые автобусы в уральской столице ждут в августе. Их планируют отправить по маршрутам № 49 и № 51.
Поставщиком стал «Автотехком». Напомним, компания оказалась единственной заявившейся на торги. В итоге система определила её победителем конкурса автоматически.
Новые автобусы в уральской столице ждут в августе. Их планируют отправить по маршрутам № 49 и № 51.
«Автобусы-гармошки – это машины особо большого класса. Они будут работать на газомоторном топливе и иметь вместимость более 150 пассажиров. Направить новый общественный транспорт планируют на самые востребованные маршруты»,
– напомнили в администрации.
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