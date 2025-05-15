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Паслер пообещал выделение дополнительных средств на сферу ЖКХ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Временной исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о выделении дополнительных средств на сферу ЖКХ.
О каких территориях идёт речь, в ДИПе не уточнили.
Также сообщается, что Денис Паслер дал поручение своему заместителю Сергею Швиндту еженедельно прорабатывать вопросы в сфере ЖКХ и по другим подконтрольным направлениям, которые определили в бюджете области на текущий год.
«Мы определили ряд территорий сверх бюджета, порядка 600-700 миллионов будет дополнительно направлено для подготовки к зимнему периоду»,
– приводят слова главы региона в департаменте информполитики.
О каких территориях идёт речь, в ДИПе не уточнили.
Также сообщается, что Денис Паслер дал поручение своему заместителю Сергею Швиндту еженедельно прорабатывать вопросы в сфере ЖКХ и по другим подконтрольным направлениям, которые определили в бюджете области на текущий год.
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