Паслер пообещал выделение дополнительных средств на сферу ЖКХ





приводят слова главы региона в департаменте информполитики. «Мы определили ряд территорий сверх бюджета, порядка 600-700 миллионов будет дополнительно направлено для подготовки к зимнему периоду»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Временной исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о выделении дополнительных средств на сферу ЖКХ.О каких территориях идёт речь, в ДИПе не уточнили.Также сообщается, что Денис Паслер дал поручение своему заместителю Сергею Швиндту еженедельно прорабатывать вопросы в сфере ЖКХ и по другим подконтрольным направлениям, которые определили в бюджете области на текущий год.