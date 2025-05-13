Спрос на оформление бровей и ресниц среди россиян вырос на 30% за год

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В России растет спрос на бьюти-услуги, об этом свидетельствуют данные онлайн-платформ. Так, по данным Авито, в прошлом году спрос на бьюти-услуги увеличился на 11% год к году.Особенно быстро растут направления парикмахерских услуг (+15%) и оформления бровей и ресниц (+31%). В целом объем онлайн-рынка в сфере бьюти-услуг сегодня составляет 6% от всего рынка услуг в стране, отмечают аналитики платформы.По оценке экспертов, этот сегмент будет динамично развиваться, а спрос на услуги продолжит расти. Между тем, заказчикам и исполнителям сегодня не хватает цифровых инструментов, чтобы упростить процесс коммуникации и оптимизировать взаимодействие. Так, Авито объявила о запуске направления Авито Красота, которое будет сфокусировано на развитии рынка бьюти-услуг, в том числе на разработке цифровых решений.«Это динамичный рынок с высоким спросом, но в нем все еще ощущается нехватка удобных цифровых решений и прозрачных стандартов. Мы намерены развивать Авито Красоту как площадку внутри Авито Услуг, которая поможет структурировать этот рынок», — комментирует Игорь Санников, руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Услугах.В компании отмечают, что в числе приоритетов — расширенные профили мастеров, улучшенные фильтры поиска, система отзывов и рейтингов, а также интеграция онлайн-календарей и инструментов записи.По данным платформы, бьюти-услуги стабильно входят в тройку самых популярных направлений услуг на Авито. Так, общее число частных мастеров на платформе превышает 500 тысяч, а ежемесячная аудитория составляет более 11 млн пользователей, отмечают в компании.