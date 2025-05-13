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Спрос на оформление бровей и ресниц среди россиян вырос на 30% за год

19.13 Вторник, 20 мая 2025
Фото: Вечерние ведомости
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В России растет спрос на бьюти-услуги, об этом свидетельствуют данные онлайн-платформ. Так, по данным Авито, в прошлом году спрос на бьюти-услуги увеличился на 11% год к году.

Особенно быстро растут направления парикмахерских услуг (+15%) и оформления бровей и ресниц (+31%). В целом объем онлайн-рынка в сфере бьюти-услуг сегодня составляет 6% от всего рынка услуг в стране, отмечают аналитики платформы.

По оценке экспертов, этот сегмент будет динамично развиваться, а спрос на услуги продолжит расти. Между тем, заказчикам и исполнителям сегодня не хватает цифровых инструментов, чтобы упростить процесс коммуникации и оптимизировать взаимодействие. Так, Авито объявила о запуске направления Авито Красота, которое будет сфокусировано на развитии рынка бьюти-услуг, в том числе на разработке цифровых решений.

«Это динамичный рынок с высоким спросом, но в нем все еще ощущается нехватка удобных цифровых решений и прозрачных стандартов. Мы намерены развивать Авито Красоту как площадку внутри Авито Услуг, которая поможет структурировать этот рынок», — комментирует Игорь Санников, руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Услугах.

В компании отмечают, что в числе приоритетов — расширенные профили мастеров, улучшенные фильтры поиска, система отзывов и рейтингов, а также интеграция онлайн-календарей и инструментов записи.

По данным платформы, бьюти-услуги стабильно входят в тройку самых популярных направлений услуг на Авито. Так, общее число частных мастеров на платформе превышает 500 тысяч, а ежемесячная аудитория составляет более 11 млн пользователей, отмечают в компании.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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19:03 Из 17 свердловских пожаров понедельника только шесть пришлись на жилой сектор
17:39 Паслер пообещал выделение дополнительных средств на сферу ЖКХ
17:16 В Свердловской области рассмотрят дело о хищении свыше двух миллионов рублей субсидий
16:33 Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 автобусов-гармошек
16:18 В Екатеринбурге мужчина пытался поджечь кафе на улице Щорса
15:50 После избиения школьницы её сверстницами в Первоуральске возбудили уголовное дело
15:10 Военный суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам анархиста, обвиняемого в поджоге военкомата в Березовском
14:27 Более 20 миллионов спам-звонков заблокировали в Свердловской области с начала года
13:54 На два месяца ограничат движение по улице Чернышевского в Екатеринбурге
13:05 Свердловское МЧС предупреждает о сильном дожде 21 мая
12:48 Свердловские зарплаты отстают от среднероссийского уровня на 9,5 тысячи рублей
12:06 Почти 167 килограммов вещей «в подарок» изъяли у супругов в Кольцово
10:56 С начала сезона в Свердловской области от клещей пострадало 11 тысяч человек
10:53 Ревдинского подростка осудили за нетрезвое вождение и грабеж
10:02 Из-за коммунальной аварии на Уралмаше закрыли трамвайное движение
09:33 В Екатеринбурге на Плотинке прикрыли торговлю алкогольным мороженым
20:45 Почти 200 нарушений пожарной безопасности выявили в Свердловской области за неделю
20:30 В Екатеринбурге завершилось дело о наезде самолёта на авиатехника
20:16 Творчество «бойцов графического фронта» можно увидеть в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ
19:52 За воскресенье три человека получили травмы на дорогах Свердловской области
19:43 Депутат ЗакСО призвал свердловчан повлиять на благоустройство набережной в Балтыме
19:22 Экс-заведующая производством ООО «Общественное питание» ответит за массовое отравление
18:55 Виновнику дегтярской аварии двухлетней давности вынесли приговор
18:38 Более четырёх десятков пожаров прокатилось по Свердловской области за два выходных
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