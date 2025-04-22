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Работникам екатеринбургского общественного транспорта обещают повысить зарплаты ещё на 20%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил о планах городских властей повысить зарплаты работникам общественного транспорта.
Об этом он рассказал во время встречи с рабочим коллективом метрополитена уральской столицы в минувшую среду, 30 апреля.
Напомним, в феврале в администрации заявили, что зарплаты водителей екатеринбургского «Гортранса» в 2025 году выросли на 20%. Перед этим директор филиала предприятия Виктор Замков сообщал о сохраняющейся проблеме кадрового голода.
Об этом он рассказал во время встречи с рабочим коллективом метрополитена уральской столицы в минувшую среду, 30 апреля.
«В течение прошлого года мы дважды поднимали заработную плату сотрудникам метро. Благодаря этому удалось остановить отток кадров с предприятия. В конце этого года запланировано еще одно повышение примерно на 20 % – оно призвано закрепить уже устроенных специалистов и привлечь новых. Зарплаты вырастут как в метро, так и в Гортрансе»,
– сказал Галямов.
Напомним, в феврале в администрации заявили, что зарплаты водителей екатеринбургского «Гортранса» в 2025 году выросли на 20%. Перед этим директор филиала предприятия Виктор Замков сообщал о сохраняющейся проблеме кадрового голода.
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