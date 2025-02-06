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Повышение зарплат не помогло екатеринбургскому «Гортрансу» справиться с кадровым голодом
Кадр из видео: ОТВ
Несмотря на то, что в ЕМУП «Гортранс» водителям повысили зарплаты, это проблема кадрового голода всё ещё остаётся. Об этом на ОТВ в программе «Акцент» сообщил директор филиала предприятия Виктор Замков.
По его словам, для того чтобы горожане могли почувствовать изменения, нужны ещё водители.
Он также рассказал, что сейчас кадровый вопрос решается за счёт бывших сотрудников, которым предлагают вернуться на старое место, но уже на новых условиях. Таким образом удалось вернуть уже 15 человек.
Водителям обещают 77 тысяч рублей «чистыми» и возможность выбрать график работы, например, 14 дней по 12 часов в месяц.
По его словам, для того чтобы горожане могли почувствовать изменения, нужны ещё водители.
«На сегодняшний день есть нехватка водителей. Сегодня у нас 390 водителей, думаю, ещё порядка 50-70 человек нужно, и будет уже нормальная ситуация, которая качественно скажется на транспортной работе»,
– сказал Виктор Замков.
Он также рассказал, что сейчас кадровый вопрос решается за счёт бывших сотрудников, которым предлагают вернуться на старое место, но уже на новых условиях. Таким образом удалось вернуть уже 15 человек.
Водителям обещают 77 тысяч рублей «чистыми» и возможность выбрать график работы, например, 14 дней по 12 часов в месяц.
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