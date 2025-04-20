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Определился оператор по вывозу мусора для Западной зоны Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области появился новый оператор по вывозу твердых коммунальных отходов, который будет обслуживать Западную зону. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности главы МинЖКХ региона Алексей Рубцов.
К обязанностям регионального оператора «ЭкоПарк» должен приступить с 1 августа, пишет ресурс. Он будет обслуживать 22 муниципалитета.
По данным «Ъ-Урал», «ЭкоПарк» является дочерней компанией Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), которая в свою очередь принадлежит правительству Свердловской области.
Ранее в СМИ писали, что конкурс на определение регионального оператора для Западной зон признали несостоявшимся. Как пишет «Сигнал Урал», это произошло из-за того, что соответствующей условиям конкурсного отбора признали только заявку «Экопарка». Кроме него, на конкурс заявлялись «Спецавтобаза», «Экотехпром» и «Орион».
«Заключить соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с зоной деятельности в Западном административно-производственном объединении (АПО-2) с ООО "ЭкоПарк" в срок, предусмотренный законодательством РФ»,
– сказано в документе.
К обязанностям регионального оператора «ЭкоПарк» должен приступить с 1 августа, пишет ресурс. Он будет обслуживать 22 муниципалитета.
По данным «Ъ-Урал», «ЭкоПарк» является дочерней компанией Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), которая в свою очередь принадлежит правительству Свердловской области.
Ранее в СМИ писали, что конкурс на определение регионального оператора для Западной зон признали несостоявшимся. Как пишет «Сигнал Урал», это произошло из-за того, что соответствующей условиям конкурсного отбора признали только заявку «Экопарка». Кроме него, на конкурс заявлялись «Спецавтобаза», «Экотехпром» и «Орион».
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