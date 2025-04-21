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Сплошные плюсы: что надо знать о партнерской программе KDL

13.51 Понедельник, 28 апреля 2025
Фото: KDL
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В 2025 году федеральная сеть лабораторных офисов запустила программу партнерства, разработанную специально для медицинских центров. Присоединение к ней – возможность расширить клиентскую базу и увеличить прибыль.

Запуск партнерской программы – закономерный результат многолетнего присутствия KDL (входит в группу компаний «Медскан») на российском рынке. Компания занимается только лабораторной диагностикой с 2003 года и за это время накопила колоссальный опыт в этой области, став одним из лидеров отрасли.

Услугами сети пользуется более 6 миллионов пациентов ежегодно: они сдают анализы, отслеживая важнейшие параметры здоровья. Перечень лабораторных исследований ежегодно расширяется, чтобы соответствовать запросам клиентов, трендам в области здравоохранения, эпидемиологической обстановке. Вне зависимости от популярности исследования, любой анализ выполняется с минимальным шансом на ошибку и в кратчайшие сроки. Этим занимаются сотрудники 13 лабораторных комплексов, расположенных в нескольких российских регионах.

Все анализы выполняются на самом современном оборудовании, а четко работающая логистическая система позволяет быстро доставлять биоматериал в лаборатории. Это сокращает время ожидания, позволяя в короткие сроки получить результаты анализов, изучить их, поставить диагноз, начать или скорректировать лечение.

«Вступление в партнерскую программу KDL – готовое решение, которое поможет клиникам зарабатывать больше. Несетевые медицинские центры, не имеющие сильного бренда, смогут расширить перечень услуг, которые они предоставляют, повысить лояльность уже имеющихся клиентов, привлечь новую клиентуру», – рассказала Татьяна Коржова, директор филиала сети лабораторий KDL компании «Медскан» в Екатеринбурге, выступая на конференции GrowthMED, которая прошла в рамках VI международной выставки-форума «Здравоохранение Урала».

Пациенты, обращающиеся к врачам центра, смогут сдать нужные им анализы как по отдельности, так и в составе комплексов, которые можно будет разработать индивидуально, а люди, которые пришли только сдать анализы, смогут заинтересоваться услугами клиники и войти в число ее клиентов.

Партнерские клиники могут рассчитывать на всестороннюю поддержку, обучение и помощь в продвижении, а кроме того, пациентам будут доступны консультации врачей для помощи в интерпретации результатов полученных анализов и система лояльности KDL.

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13:02 Кошмаривашим граждан Китая участникам этнической банды вынесли приговор в Екатеринбурге
12:02 К 12 годам лишения свободы приговорили экс-полицейского из екатеринбургского ОКОН УМВД
11:23 В Екатеринбурге на пять часов закрывают движение 11-го трамвая
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10:35 Определился оператор по вывозу мусора для Западной зоны Свердловской области
10:00 Рассказавшего о спрятанных трупах на Шалинском кладбище бывшего участкового отправляют в колонию
09:25 Два перелома получил угодивший под колёса «Мерседеса» школьник в селе Косулино
18:07 В Свердловской области за сутки произошло 95 ДТП, пострадали семь человек, включая двоих детей
17:44 СМИ сообщают, что в Екатеринбурге 15-летний школьник скончался от передозировки
16:34 Глава СК поручил возбудить дело из-за протекающей крыши у ветерана труда в Камышлове
15:54 В Нижнем Тагиле зооволонтёры нашли сотню кошек в квартире без условий для жизни
15:37 В Екатеринбурге спасли голубя, висевшего вниз головой на верхушке фонаря в парке
14:49 В Екатеринбурге арестован мужчина, напавший на тренера по фигурному катанию
13:38 Свердловскую область накроют сильные дожди, снег и гололёд в начале недели
12:44 Ещё в одном селе Свердловской области ограничили автотранспортное сообщение из-за паводков
11:57 Куда сходить в Екатеринбурге с 28 апреля по 4 мая?
10:43 В Свердловской области за 3 месяца — 4 погибших и 33 пострадавших из-за пьяных водителей
19:04 Уже третий посвящённый Паше Технику объект появился в Екатеринбурге
17:17 В Екатеринбурге арестовали двух молодых людей за демонстрацию нацистской символики
16:19 В Екатеринбурге возбуждено дело об убийстве на железнодорожной станции Чапаевская
15:24 В Екатеринбурге со второй попытки одобрили установку памятника Суворову
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