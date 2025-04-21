Сплошные плюсы: что надо знать о партнерской программе KDL

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В 2025 году федеральная сеть лабораторных офисов запустила программу партнерства, разработанную специально для медицинских центров. Присоединение к ней – возможность расширить клиентскую базу и увеличить прибыль.Запуск партнерской программы – закономерный результат многолетнего присутствия KDL (входит в группу компаний «Медскан») на российском рынке. Компания занимается только лабораторной диагностикой с 2003 года и за это время накопила колоссальный опыт в этой области, став одним из лидеров отрасли.Услугами сети пользуется более 6 миллионов пациентов ежегодно: они сдают анализы, отслеживая важнейшие параметры здоровья. Перечень лабораторных исследований ежегодно расширяется, чтобы соответствовать запросам клиентов, трендам в области здравоохранения, эпидемиологической обстановке. Вне зависимости от популярности исследования, любой анализ выполняется с минимальным шансом на ошибку и в кратчайшие сроки. Этим занимаются сотрудники 13 лабораторных комплексов, расположенных в нескольких российских регионах.Все анализы выполняются на самом современном оборудовании, а четко работающая логистическая система позволяет быстро доставлять биоматериал в лаборатории. Это сокращает время ожидания, позволяя в короткие сроки получить результаты анализов, изучить их, поставить диагноз, начать или скорректировать лечение.«Вступление в партнерскую программу KDL – готовое решение, которое поможет клиникам зарабатывать больше. Несетевые медицинские центры, не имеющие сильного бренда, смогут расширить перечень услуг, которые они предоставляют, повысить лояльность уже имеющихся клиентов, привлечь новую клиентуру», – рассказала Татьяна Коржова, директор филиала сети лабораторий KDL компании «Медскан» в Екатеринбурге, выступая на конференции GrowthMED, которая прошла в рамках VI международной выставки-форума «Здравоохранение Урала».Пациенты, обращающиеся к врачам центра, смогут сдать нужные им анализы как по отдельности, так и в составе комплексов, которые можно будет разработать индивидуально, а люди, которые пришли только сдать анализы, смогут заинтересоваться услугами клиники и войти в число ее клиентов.Партнерские клиники могут рассчитывать на всестороннюю поддержку, обучение и помощь в продвижении, а кроме того, пациентам будут доступны консультации врачей для помощи в интерпретации результатов полученных анализов и система лояльности KDL.