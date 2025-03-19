В Ревде остановили работу сразу пяти точек питания





– пояснили приставы. «На всех предприятиях общественного питания при обследовании установлены нарушения принципа ХАССП – системы, предназначенной для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ревде нарушения нашли сразу в пяти точках питания, в связи с чем работа всех заведений была приостановлена.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, речь идёт о закусочных Shah Kebab (ул. Олега Кошевого, 17) и «Бухара» (ул. Ковельская, 1а), цехе, где готовили для магазина «Медведь» (ул. Чехова, 40а), двух точках быстрого питания Royal Kebab (ул. Максима Горького, 39/1 и Карла Либкнехта, 24/1).Работа каждой точки питания была приостановлена на 30 суток. Двери и оборудование предприятий были опечатаны.