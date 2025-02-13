«Авито Спецтехника» и «КАМАЗ-мастер» объявили о сотрудничестве





– рассказали в Авито. «В рамках сотрудничества предусмотрено брендирование спортивных автомобилей команды "КАМАЗ-мастер" и автомобилей технического сопровождения символикой "Авито Спецтехники". Спортивная техника с новым брендингом "Авито Спецтехники" будет представлена на всех этапах ралли "Шелковый путь"»,





– отметил руководитель направления «Спецтехника» в Авито Тимур Осипов. «Партнёрство с командой "КАМАЗ-мастер" – это значимый шаг для Авито Спецтехники. Мы становимся первой онлайн-платформой для покупки, продажи и аренды коммерческого транспорта и спецтехники, которая выстраивает с ведущим отечественным производителем подобное сотрудничество. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития бизнеса, обмена опытом и улучшения всей отрасли в целом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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«Авито Спецтехника» и «КАМАЗ-мастер» объявили о партнёрстве в рамках поддержки отечественного автопрома. В рамках сотрудничества на спортивных автомобилях команды появятся логотипы партнёра.Вместе организации будут работать над развитием спецпроектов на платформе. Также они уже запланировали серию эксклюзивных мероприятий с участием пилотов «КАМАЗ-мастер».Ещё один важным событием в сотрудничестве станет участие команды КАМАЗа в ежегодном профильном мероприятии от Авито «Дело спецтехники», где ключевые игроки рынка коммерческого транспорта обсуждают состояние индустрии и перспективы её развития.