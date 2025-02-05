В Екатеринбурге в пять раз сократили сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков

– объяснил Максим Чаплыгин.

«Обнаружением и фиксацией нарушений владельцами НТО занимаются специалисты районных администраций. Они же выписывают предписание с требованием убрать сооружение. Если оно будет проигнорировано в течение суток, документы передадут нам, в департамент, и мы начнем процедуру выноса. Её оформление занимает всего день – в крайних случаях до недели»,