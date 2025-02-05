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В Екатеринбурге в пять раз сократили сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодняшнее заседание Екатеринбургской городской думы, на котором рассматривались поправки о сокращении сроков добровольного демонтажа нелегальных ларьков, их принятием. Депутаты поддержали инициативу, сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
С данной идей, напомним, выступал руководитель департамента потребительского рынка администрации Максим Чаплыгин. Он предлагал сократить сроки добровольного выноса нелегальных НТО (нестационарных торговых объектов) с 5 суток до 1 суток для павильонов и киосков и до 3 часов для палаток и развалов.
Такое решение приняли из-за того, что в новогодние праздники, когда власти боролись с незаконными киосками, продающими пиротехнику, выяснилось, что много времени для этого не нужно, а значит, что в случае с 5 сутками, у таких объектов остаётся четыре дня безмятежной работы.
Напомним, что на сегодняшнем заседании гордумы также озвучивалась идея вернуть киоски на остановках частных лицам, чтобы они следили за состоянием остановочных комплексов.
С данной идей, напомним, выступал руководитель департамента потребительского рынка администрации Максим Чаплыгин. Он предлагал сократить сроки добровольного выноса нелегальных НТО (нестационарных торговых объектов) с 5 суток до 1 суток для павильонов и киосков и до 3 часов для палаток и развалов.
Такое решение приняли из-за того, что в новогодние праздники, когда власти боролись с незаконными киосками, продающими пиротехнику, выяснилось, что много времени для этого не нужно, а значит, что в случае с 5 сутками, у таких объектов остаётся четыре дня безмятежной работы.
«Обнаружением и фиксацией нарушений владельцами НТО занимаются специалисты районных администраций. Они же выписывают предписание с требованием убрать сооружение. Если оно будет проигнорировано в течение суток, документы передадут нам, в департамент, и мы начнем процедуру выноса. Её оформление занимает всего день – в крайних случаях до недели»,
– объяснил Максим Чаплыгин.
Напомним, что на сегодняшнем заседании гордумы также озвучивалась идея вернуть киоски на остановках частных лицам, чтобы они следили за состоянием остановочных комплексов.
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В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
05 февраля 2025
05 февраля 2025