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В Екатеринбурге предлагают вернуть киоски на остановках частным лицам

12.41 Вторник, 11 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Сегодня на заседании городской думы Екатеринбурга во время обсуждения поправок для сокращения сроков добровольного демонтажа незаконных НТО (нестационарных торговых объектов) озвучили предложение вернуть киоски частным лицам.

Такое предложение озвучил депутат Александр Колесников. По его мнению, сейчас до остановочным комплексов никому нет дела, а частники, которым можно было бы отдать ларьки при остановках, могли бы следить за чистотой и прогонять вандалов.

«Мы в своё время убрали остановочные комплексы. Забрали у частников, и сейчас у нас просто многие остановки даже без навесов. Потому что, во-первых, никто на заявляется, во-вторых, если навесы стоят, то они все подверглись нашествию вандалов. Подумайте, может всё же вернуть остановочные комплексы? Пусть частник там зарабатывает, пусть он следить за территорией, вменить ему это в обязанности. Ведь это всё было»,

сказал Колесников.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:16 Подозрительные полуприцепы эвакуировали со стоянки оптики в Верхней Пышме после вмешательства депутата
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18:31 Пылкая суббота и более спокойное воскресенье были у свердловских пожарных
17:33 Обвиняемого в коррупции мэра Дегтярска отпустили из СИЗО
17:02 В Свердловскую область привезли 20 тонн яблок из Турции
16:45 Под Североуральском в смертельном ДТП столкнулись два грузовика
16:27 Авито, Ozon и Wildberries возглавили топ-3 ведущих площадок для запуска онлайн-бизнеса
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14:35 В Екатеринбурге покажут работы художника Эриха Борхерта
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