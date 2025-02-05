В Екатеринбурге предлагают вернуть киоски на остановках частным лицам

«Мы в своё время убрали остановочные комплексы. Забрали у частников, и сейчас у нас просто многие остановки даже без навесов. Потому что, во-первых, никто на заявляется, во-вторых, если навесы стоят, то они все подверглись нашествию вандалов. Подумайте, может всё же вернуть остановочные комплексы? Пусть частник там зарабатывает, пусть он следить за территорией, вменить ему это в обязанности. Ведь это всё было»,