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В Екатеринбурге на 40% снизят стоимость проезда в наземном общественном транспорте
Фото: Владислав Постников
С 10 октября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга снизится с 33 рублей до 20 рублей. Однако скидка будет распространяться только на наземный транспорт и тех, кто покупает билет с помощью системы быстрых платежей (СБП).
Об этом рассказала на пресс-конференции директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «Национальная система платёжных карт» Мария Точилова.
Для этого в ближайшее время АО «НСПК» обещает разместить таблички с QR-кодом для оплаты проезда более чем в 1300 транспортных средствах. Акция продлится до конца года.
Кроме как в Екатеринбурге, такой способ оплаты также заработает в Ивделе, Ирбите и Талице, добавила Точилова.
Об этом рассказала на пресс-конференции директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «Национальная система платёжных карт» Мария Точилова.
Для этого в ближайшее время АО «НСПК» обещает разместить таблички с QR-кодом для оплаты проезда более чем в 1300 транспортных средствах. Акция продлится до конца года.
«Скидку в 13 рублей мы предоставляем за наш счет, выпадающих доходов у перевозчиков не будет, они получат стоимость проезда по полной стоимости»,
– заявила представитель «НСПК».
Кроме как в Екатеринбурге, такой способ оплаты также заработает в Ивделе, Ирбите и Талице, добавила Точилова.
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