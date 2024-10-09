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Маршрут верхнепышминских трамваев хотят продлить до Уралмаша

15.56 Среда, 9 октября 2024
Фото: Владислав Постников
Трамваи, связавшие Верхнюю Пышму и Екатеринбург, могут хотят внедрить в транспортную сеть уральской столицы, продлив 333-й маршрут до Уралмаша.

Об этом сообщает Правда УрФО со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александра Толкачёва. По его словам, ранее верхнепышминские трамваи планировали пустить до ЦПКиО имени Маяковского, но от этой идеи отказались из-за того, что «состояние транспортной сети может нанести транспорту непоправимый вред». Поэтому сейчас рассматривается возможность пустить трамваи только до Уралмаша.

Транспортный министр также сообщал о планах на продление основной ветки екатеринбургского метрополитена.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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