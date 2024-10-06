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Для строительства новых станций в метро Екатеринбурга хотят привлечь федеральные средства

14.26 Среда, 9 октября 2024
Фото: Владислав Постников
Министр транспорта Свердловской области Александр Толкачёв заявил о планах привлечь федеральные средства на строительство новых станций екатеринбургского метро.

Однако, как пишет «Коммерсант», строительство новой ветки не стоит на первом месте.

«Помимо того, что всегда существовало мнение, что мы должны соединить ВИЗ и Шарташ, сегодня есть Академический и будет "второй Академический", поэтому здесь пока строится вот так», – приводят слова министра в издании.

Напомним, о желании местных властей продлить действующую ветку метро ещё на четыре станции стало известно ранее.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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