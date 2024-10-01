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Власти Екатеринбурга объявили конкурс на лизинг 12 автобусов-гармошек
Фото: Владислав Постников
Екатеринбург планирует приобрести через лизинг 12 автобусов особо большого класса – автобусов-гармошек. Власти уральской столицы уже объявили конкурс на поставку транспорта.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Алексей Орлов. По его словам, кроме автобусов-гармошек планируется закупка 18 экологичных автобусов большого класса. Конкурс на их закупку должны объявить сегодя.
Закупку 30 автобусов анонсировал ещё ранее. Тогда же градоначальник упоминал в планах закупку 50 троллейбусов
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Алексей Орлов. По его словам, кроме автобусов-гармошек планируется закупка 18 экологичных автобусов большого класса. Конкурс на их закупку должны объявить сегодя.
«Поставку 30 новых автобусов ожидаем в декабре. Рассчитываем, что на маршруты они смогут выйти в феврале 2025 – после технической подготовки и регистрации в Госавтоинспекции»,
– написал мэр.
Закупку 30 автобусов анонсировал ещё ранее. Тогда же градоначальник упоминал в планах закупку 50 троллейбусов
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