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Власти Екатеринбурга хотят построить в Академическом две станции метро
Фото: Владислав Постников
В Академическом районе Екатеринбурга могут появиться сразу две станции метро, если действующую ветку метрополитена будут продлевать. Сегодня стало известно о планах мэрии построить ещё четыре станции.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, участвующий в совещаниях по поводу продолжения строительства екатеринбургского метро, действующую ветку планируют продлевать со стороны станции «Ботаническая».
Одну из станций хотят разместить на улице Походной («Уктусские горы», другую на пересечении улиц Чемпионов и Лучистой, где трамвайное кольцо («Солнечная»), и ещё две за Преображенским парком («Академическая») и на пересечении улиц Краснолесья и Анатолия Мехренцева (станция «Краснолесья»).
Ранее обсуждалось, что в уральской столице могут построить ещё две линии метро, одна из которых соединит ВИЗ и ЖБИ, а другая – Пионерский, Втузгорордок и Академический.
Напомним, белорусы предлагали Екатеринбургу построить вторую ветку метро за 120-160 миллиардов рублей.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, участвующий в совещаниях по поводу продолжения строительства екатеринбургского метро, действующую ветку планируют продлевать со стороны станции «Ботаническая».
Одну из станций хотят разместить на улице Походной («Уктусские горы», другую на пересечении улиц Чемпионов и Лучистой, где трамвайное кольцо («Солнечная»), и ещё две за Преображенским парком («Академическая») и на пересечении улиц Краснолесья и Анатолия Мехренцева (станция «Краснолесья»).
Ранее обсуждалось, что в уральской столице могут построить ещё две линии метро, одна из которых соединит ВИЗ и ЖБИ, а другая – Пионерский, Втузгорордок и Академический.
Напомним, белорусы предлагали Екатеринбургу построить вторую ветку метро за 120-160 миллиардов рублей.
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Белорусы готовы построить Екатеринбургу вторую ветку метро за 120-160 миллиардов рублей
11 июля 2024
11 июля 2024