Белорусы готовы построить Екатеринбургу вторую ветку метро за 120-160 миллиардов рублей





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. «Участники встречи отметили, что уральский мегаполис имеет скальный грунт, что может вызвать определённые сложности при прокладке линии метро. Однако опыт компании позволит найти наиболее эффективный способ решения этого вопроса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Стало известно в какую сумму Екатеринбургу обойдётся строительство второй ветки метро. По словам директора «Минскметропроекта» Михаила Рудько, предложившего услуги предприятия, по предварительным подсчётам строительство обойдётся в 120-160 миллиардов рублей.Своё предложение Михаил Рудько озвучил во время обсуждения перспектив екатеринбургского метрополитена с мэром Алексеем Орловым на Международной промышленной выставке «Иннопром».Там также отметили, что в завершение встречи градоначальник сообщил, что уральская столица продолжит сотрудничество с белорусскими коллегами в будущем.