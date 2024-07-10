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Белорусы готовы построить Екатеринбургу вторую ветку метро за 120-160 миллиардов рублей
Фото: Владислав Постников
Стало известно в какую сумму Екатеринбургу обойдётся строительство второй ветки метро. По словам директора «Минскметропроекта» Михаила Рудько, предложившего услуги предприятия, по предварительным подсчётам строительство обойдётся в 120-160 миллиардов рублей.
Своё предложение Михаил Рудько озвучил во время обсуждения перспектив екатеринбургского метрополитена с мэром Алексеем Орловым на Международной промышленной выставке «Иннопром».
Там также отметили, что в завершение встречи градоначальник сообщил, что уральская столица продолжит сотрудничество с белорусскими коллегами в будущем.
Своё предложение Михаил Рудько озвучил во время обсуждения перспектив екатеринбургского метрополитена с мэром Алексеем Орловым на Международной промышленной выставке «Иннопром».
«Участники встречи отметили, что уральский мегаполис имеет скальный грунт, что может вызвать определённые сложности при прокладке линии метро. Однако опыт компании позволит найти наиболее эффективный способ решения этого вопроса»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Там также отметили, что в завершение встречи градоначальник сообщил, что уральская столица продолжит сотрудничество с белорусскими коллегами в будущем.
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