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Свердловские власти опровергли дефицит хлеба в магазинах
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские власти опровергли дефицит хлеба в магазинах, после жалоб местных жителей на опустевшие полки. Чиновники объяснили это подскочившим на фоне праздников спросом на хлебобулочные изделия.
Там также подчеркнули, что поставки хлеба в магазины идут по графику, дефицита, по из данным, торговые сети не отмечали.
«Конечно, часть людей готовилась к праздникам именно в выходные, поэтому большие партии некоторых товаров были выкуплены за короткий срок. Сейчас магазины восстанавливают ассортимент»,
– ответили URA.RU в департаменте информационной политики.
– ответили URA.RU в департаменте информационной политики.
Там также подчеркнули, что поставки хлеба в магазины идут по графику, дефицита, по из данным, торговые сети не отмечали.
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