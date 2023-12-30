



– «Конечно, часть людей готовилась к праздникам именно в выходные, поэтому большие партии некоторых товаров были выкуплены за короткий срок. Сейчас магазины восстанавливают ассортимент», ответили URA.RU в департаменте информационной политики.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские власти опровергли дефицит хлеба в магазинах, после жалоб местных жителей на опустевшие полки. Чиновники объяснили это подскочившим на фоне праздников спросом на хлебобулочные изделия.Там также подчеркнули, что поставки хлеба в магазины идут по графику, дефицита, по из данным, торговые сети не отмечали.