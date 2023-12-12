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Екатеринбургский ТРЦ «Алатырь» продали компании «Пик XV»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбургскому «Алатырю» нашли нового владельца. Торгово-развлекательный центр выкупила компания «Пик XV» за 1,52 миллиарда рублей. Она оказалась единственный участником аукциона.
Напомним, что здание торгового центра пытались продать в прошлом году, но тогда желающих не нашлось.
В группе «СКМ Девелопмент», которая учредила «Пик XV», информацию об участии в аукционе изданию 66.RU подтвердили, однако делиться подробностями сделки не стали, объяснив это тем, что на данный момент пройдена лишь часть аукционной процедуры.
По словам руководителя аукционного дома «Торги-ру» Андрея Окулова, на текущий момент за объект внесён задаток в размере 175 миллионов рублей. Это достаточно большая сумма для того, чтобы быть уверенным в заключении договора купли-продажи.
Напомним, что здание торгового центра пытались продать в прошлом году, но тогда желающих не нашлось.
В группе «СКМ Девелопмент», которая учредила «Пик XV», информацию об участии в аукционе изданию 66.RU подтвердили, однако делиться подробностями сделки не стали, объяснив это тем, что на данный момент пройдена лишь часть аукционной процедуры.
По словам руководителя аукционного дома «Торги-ру» Андрея Окулова, на текущий момент за объект внесён задаток в размере 175 миллионов рублей. Это достаточно большая сумма для того, чтобы быть уверенным в заключении договора купли-продажи.
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