ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги. За здание просят 1,75 миллиарда рублей, и это еще неокончательная цена.
Согласно информации на сайте «Торги-ру», общая площадь торгового центра на улице Малышева, 5 составляет 73,4 тысячи квадратных метра. Окончание торгов – 12 декабря 2022 года.
Руководитель аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов сообщил порталу Е1.RU, что 1,75 миллиарда рублей – это начальная цена, а шаг – пять миллионов рублей. Если поступит более одной заявки, цена будет расти, пока не достигнет максимального предложения.
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