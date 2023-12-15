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Средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге достигла почти 64 тысяч рублей
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжает расти спрос на сотрудников, а вместе с ним подтягиваются и предлагаемые зарплаты. Так в среднем работодатели обещают платить своим сотрудникам почти 64 тысячи рублей в месяц.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители сервиса «Авито Работа», начиная с января 2023 года, количество вакансий в уральской столице увеличилось на 45%, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 8%.
Сильнее всего предлагаемые зарплаты выросли в сфере IT и телекоммуникаций. Там, по данным на декабрь, работодатели стали предлагать на 23% больше, чем в январе (64 182 рубля). На производстве и в сельском хозяйстве зарплаты выросли на 22% (65 053 рубля). Специалистам по продажам готовы платить на 21% больше, чем в начале года. (53 425%).
Заметно с начала года вырос спрос на домашний персонал – в 2,5 раза. Среднее зарплатное предложение для таких работников составило 32 097 рублей. Специалисты таких сфер, как транспорт и логистика, стали востребование в 2,4 раза. Им предлагают в среднем 72 942 рубля. Спрос на бухгалтеров и финансистов вырос в 2,2 раза. У них средняя предлагаемая зарплата составила 48 386 рублей.
Самые высокие зарплатные предложения при этом в сфере строительства. Зарплаты там с начала года выросли на 19% (79 268 рублей). В автомобильном бизнесе – на 12% (75 957), в транспорте и логистике – на 3% (72 942).
Напомним, что средняя предлагаемая зарплата для медиков, востребованность которых продолжает расти, в Свердловской области составляет 47 тысяч рублей. Свердловскстат при этом заявлял о средней зарплате в регионе в 61,5 тысячи рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители сервиса «Авито Работа», начиная с января 2023 года, количество вакансий в уральской столице увеличилось на 45%, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 8%.
«Если в январе текущего года работодатели предлагали в среднем 59 523 рубля, то в декабре – 63 959 рублей»,
– рассказали аналитики.
Сильнее всего предлагаемые зарплаты выросли в сфере IT и телекоммуникаций. Там, по данным на декабрь, работодатели стали предлагать на 23% больше, чем в январе (64 182 рубля). На производстве и в сельском хозяйстве зарплаты выросли на 22% (65 053 рубля). Специалистам по продажам готовы платить на 21% больше, чем в начале года. (53 425%).
Заметно с начала года вырос спрос на домашний персонал – в 2,5 раза. Среднее зарплатное предложение для таких работников составило 32 097 рублей. Специалисты таких сфер, как транспорт и логистика, стали востребование в 2,4 раза. Им предлагают в среднем 72 942 рубля. Спрос на бухгалтеров и финансистов вырос в 2,2 раза. У них средняя предлагаемая зарплата составила 48 386 рублей.
Самые высокие зарплатные предложения при этом в сфере строительства. Зарплаты там с начала года выросли на 19% (79 268 рублей). В автомобильном бизнесе – на 12% (75 957), в транспорте и логистике – на 3% (72 942).
Напомним, что средняя предлагаемая зарплата для медиков, востребованность которых продолжает расти, в Свердловской области составляет 47 тысяч рублей. Свердловскстат при этом заявлял о средней зарплате в регионе в 61,5 тысячи рублей.
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