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В Свердловской области медики стали востребование на 30%
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За год спрос на медиков и фармацевтов в Свердловской области вырос на 30%. Вместе с тем количество активных резюме стало больше на 43%. Такие данные «Вечерним ведомостям» приводят специалисты HeadHunter.
При этом отмечается, что вакансий для врачей все равно остается больше, чем резюме подходящих специалистов.
В целом по стране ситуация немного лучше, но дефицит кадров в сфере медицины ощущается везде. В среднем в России на одну вакансию врача приходится 1,6 резюме, на одну вакансию медицинской сестры – 3,5, на вакансию фармацевта – 1,9 резюме.
Средняя предлагаемая зарплата для медиков в Свердловской области, по данным на ноябрь, составляла 47 тысяч рублей. При том, что Свердловскстат заявлял о средней зарплате в 61,5 тысячи рублей в регионе.
При этом отмечается, что вакансий для врачей все равно остается больше, чем резюме подходящих специалистов.
«На одну вакансию врача приходится 1 активное резюме, на одну вакансию медицинской сестры – 2,7 резюме, на вакансию фармацевта – 1,2 резюме»,
– рассказали аналитики.
В целом по стране ситуация немного лучше, но дефицит кадров в сфере медицины ощущается везде. В среднем в России на одну вакансию врача приходится 1,6 резюме, на одну вакансию медицинской сестры – 3,5, на вакансию фармацевта – 1,9 резюме.
Средняя предлагаемая зарплата для медиков в Свердловской области, по данным на ноябрь, составляла 47 тысяч рублей. При том, что Свердловскстат заявлял о средней зарплате в 61,5 тысячи рублей в регионе.
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