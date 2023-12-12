Екатеринбургский «Гортранс» сэкономил деньги на увеличении интервала движения

рассказал местный депутат Антон Швалёв.

«Выяснилось, откуда у "Гортранса" возникла экономия на сумму 270 миллионов рублей. Все просто: транспорт проехал значительно меньше километров, чем должен был по контракту. Отсюда и интервал движения не 15 минут, а 40»,