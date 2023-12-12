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Екатеринбургский «Гортранс» сэкономил деньги на увеличении интервала движения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стало известно, почему екатеринбуржцам приходилось долго ждать свой транспорт на остановках. Оказалось, что «Гортрнас» экономил деньги на увеличении интервала движения.
Напомним, что горожане регулярно жалуются на долгое ожидание транспорта на остановках. Также ранее стало известно, что екатеринбургский «Гортрнас» намерен рассчитаться с долгами до конца года.
«Выяснилось, откуда у "Гортранса" возникла экономия на сумму 270 миллионов рублей. Все просто: транспорт проехал значительно меньше километров, чем должен был по контракту. Отсюда и интервал движения не 15 минут, а 40»,
– рассказал местный депутат Антон Швалёв.
Напомним, что горожане регулярно жалуются на долгое ожидание транспорта на остановках. Также ранее стало известно, что екатеринбургский «Гортрнас» намерен рассчитаться с долгами до конца года.
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